Furti nei supermarket | 3 arresti a Bergamo in un solo giorno e 1.000 euro di merce recuperata

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato tre persone in un solo giorno durante controlli nei supermercati di Bergamo. Gli agenti sono entrati in azione martedì, in via Borgo Palazzo e in via Bianzana, e hanno recuperato circa 1.000 euro di merce rubata. Le operazioni sono state rapide e mirate, con i criminali colti sul fatto mentre tentavano di mettere a segno furti nei negozi cittadini.

L'OPERAZIONE. È il bilancio dei controlli effettuati martedì dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato in due supermercati cittadini, in via Borgo Palazzo e in via Bianzana. Il primo intervento è scattato in via Borgo Palazzo, dove i poliziotti hanno fermato due cittadini rumeni, classe 1990 e 1999, a bordo di un'auto con un ingente quantitativo di superalcolici. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato (articoli 624 e 625 del Codice penale). L'arresto è stato convalidato con divieto di dimora a Bergamo e provincia. Per uno dei due, con precedenti, è stato inoltre disposto un foglio di via di sei mesi, avviso orale e ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

