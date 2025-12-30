Scoperta una fabbrica abusiva di fuochi d' artificio finisce in carcere un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo la scoperta di una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio tra Misilmeri e Marineo. Durante l’operazione delle forze dell’ordine, sono stati sequestrati numerosi ordigni e materiali illegali. L’indagato è ora detenuto, e le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali responsabilità e prevenire rischi per la sicurezza pubblica.

Avrebbe fabbricato illegalmente fuochi d'artificio in un immobile nelle campagne tra Misilmeri e Marineo, dove i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Bagheria e quelli del Nucleo artificieri della questura di Palermo hanno trovato 2.400 chili di botti con massa attiva di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Scoperta una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio, finisce in carcere un uomo di 49 anni Leggi anche: Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: scatta maxi sequestro e una denuncia Leggi anche: Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: maxi sequestro di botti - VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 29 chili di Cobra dal fruttivendolo; Nella fabbrica abusiva di fuochi pirotecnici artigianali 50 chili di bombe carta, petardi e razzi; Sequestrati oltre 300mila botti illegali e pericolosi; Dal santuario di Pitraquaria il messaggio per l’Avvento del vescovo Massaro: lavoro, speranza e dignità cristiana. Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: maxi sequestro di botti - VIDEO - In particolare, i Falchi, nel monitorare la pubblicità di attività illecite sui social network, ... napolitoday.it

Sant’Antimo, scoperta fabbrica clandestina di fuochi d’artificio: denunciato 34enne - Un deposito trasformato in un laboratorio clandestino, carico di esplosivi pronti per essere immessi sul mercato illegale. pupia.tv

Sant’Antimo, scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio - L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dello stabile, gli agenti hanno scoperto una vera e propria ... msn.com

Una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio è stata scoperta e sequestrata dalla polizia a Misilmeri x.com

Scoperta fabbrica abusiva di fuochi di Capodanno: quarantenne in manette - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.