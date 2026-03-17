A Cremona, quattro giovani sono stati allontanati con un foglio di via di due anni, mentre all’esterno del carcere sono stati fatti esplodere dei fuochi d’artificio in occasione del compleanno di un detenuto. La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire l’evento e verificare i comportamenti dei presenti. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze legali o ulteriori sviluppi.

Cremona, 17 marzo 2026 – Come festeggiare un compleanno e contemporaneamente farsi rifilare un “foglio di via” per due anni? Per esempio, facendo esplodere dei fuochi d’artificio fuori dal carcere. È successo a Cremona, dove nei giorni scorsi il Questore ha emesso quattro misure di prevenzione del “foglio di via” dalla città nei confronti di due cittadini albanesi e due italiani, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, provenienti da un’altra città e con numerosi precedenti penali. Cremona, petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno dell'amico detenuto (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Cos’hanno fatto? Sono andati fuori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accedono fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno di un detenuto. Foglio di via da Cremona per 4 giovani

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