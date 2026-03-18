Full hybrid | com’è nato come funziona e a chi conviene

Il sistema full hybrid combina un motore a combustione e uno elettrico, permettendo di ricaricare la batteria durante i rallentamenti e di guidare in modalità elettrica per brevi tratte. È stato sviluppato per migliorare l’efficienza dei veicoli e ridurre le emissioni. Questo tipo di tecnologia viene adottato da diverse case automobilistiche e si rivolge a chi cerca un’auto più economica nei consumi.

Il mondo va, con decisione, verso la propulsione ibrida, che unisce l’apporto di un motore termico con quello di uno (o più) motori elettrici, il cui compito è ridurre l’impiego del primo per diminuire consumi ed emissioni. Oggi questa soluzione è ampiamente diffusa, tanto da aver superato nei primi due mesi del 2026 una quota del 60% del mercato italiano (tra mild, full e plug-in hybrid), ma naturalmente non è sempre stato così: nel mondo dell’auto, la propulsione ibrida è un fatto relativamente recente, anche se ci sono stati precedenti storici che rimandano addirittura al 1900. Si fa risalire a quell’anno, infatti, il primo esempio di automobile a doppia propulsione, elettrica e termica, attribuito a Ferdinand Porsche e alla sua Lohner-Porsche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Full hybrid: com’è nato, come funziona e a chi conviene Articoli correlati Leggi anche: Mild hybrid: cosa significa, come funziona, a chi conviene Nuova Dacia Sandero, arriva il full hybridIn un mercato automotive segnato da una contrazione commerciale, Dacia chiude (anche a livello nazionale) il 2025 con risultati di assoluto rilievo,... Full Hybrid: Come funziona Tutti gli aggiornamenti su Full hybrid Temi più discussi: Renault Captur: Col 1.8 full hybrid è scattante; Le migliori auto ibride 2026; Renault Captur E?Tech 160: quanto consuma e come va la B-SUV col nuovo full hybrid | Quattroruote.it; Renault Captur: come va il nuovo Full-Hybrid E-Tech 160? | Video. Full hybrid: com’è nato, come funziona e a chi convieneIl più classico dei sistemi ibridi prevede la ricarica di una batteria nei rallentamenti e la possibilità di percorrere brevi distanze in modalità elettrica. Ideato dalla Toyota alla fine degli anni N ... msn.com Dacia Duster, la nostra prova della versione full hybrid da 155 cavalliLa nuova unità, di provenienza Renault, permette un’autonomia di oltre 1.000 km e promette di funzionare in modalità elettrica per l’80% del tempo quando si guida in città ... corriere.it Il Toyota Tacoma è uno dei pick-up più iconici del mercato nordamericano. Si tratta di un modello costruito negli Stati Uniti, pensato soprattutto per il pubblico americano e dotato, nella generazione più recente, di un powertrain full hybrid a benzina. Trovate l’ar - facebook.com facebook #duster, debutta la #full hybrid 155: più potenza con meno consumi. Scendono anche le emissioni del Suv #dacia x.com