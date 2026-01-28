La Dacia Sandero si rinnova e punta a mantenere il suo primato in Italia. Dopo un 2023 positivo, la casa romena lancia la versione full hybrid, cercando di attirare ancora più clienti. La nuova Sandero segna un passo importante per la casa, che vuole consolidare la sua posizione nel mercato dei marchi generalisti.

In un mercato automotive segnato da una contrazione commerciale, Dacia chiude (anche a livello nazionale) il 2025 con risultati di assoluto rilievo, grazie all'adozione di una strategia di vendita efficace, basata su una gamma di vetture in grado di coniugare tre caratteristiche fondamentali: l'accessibilità economica, la tecnologia di bordo e l'affidabilità. Per il 2026, la casa romena di proprietà del gruppo Renault introduce un importante restyling per il suo modello di punta, Sandero, aggiornandone le dotazioni tecnologiche e le motorizzazioni, pur mantenendo intatte le sue doti di semplicità e concretezza che ne hanno decretato il successo commerciale in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova Dacia Sandero, arriva il full hybrid

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Dacia Sandero, col restyling ora HA IL FULL HYBRID

