Mild hybrid | cosa significa come funziona a chi conviene

Un mild hybrid combina un motore termico con un motore elettrico che di solito non aziona direttamente le ruote, ma supporta il motore principale. Questa tecnologia viene adottata da diverse case automobilistiche per ridurre i consumi e le emissioni, offrendo un’alternativa più semplice rispetto ai sistemi ibridi più complessi. La maggior parte dei veicoli con questa configurazione utilizza un sistema di assistenza che si attiva durante le fasi di accelerazione o decelerazione.

Il mercato italiano è ormai costituito in gran parte da auto ibride. Nei primi due mesi del 2026, infatti, il loro volume d’immatricolazioni (183.143 vetture) è stato pari al 60,7% del totale, contro il 19,5% degli esemplari a sola benzina, il 6,9 di quelli diesel, il 5,7% di quelli a Gpl e il 7,3% di auto puramente elettriche (che, sull’onda degli incentivi 2025, hanno superato i modelli a gasolio). E il dato delle ibride è in crescita costante, visto che nel periodo gennaio-febbraio dello scorso anno le loro immatricolazioni erano state 133.721, quindi l’incremento nel 2026 è stato ben del 37%. C’è, però, un distinguo da fare: non tutte le auto ibride sono uguali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mild Hybrid: come funziona

