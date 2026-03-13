Tempo Scooter Rincari di benzina frutta e verdura? Ce stanno a prova'

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic si è mosso per ascoltare i romani e scoprire come stanno vivendo i rincari di benzina, frutta e verdura. Ha chiesto alle persone per strada cosa pensano delle spese quotidiane, cercando di raccogliere opinioni e reazioni sui recenti aumenti dei prezzi. La gente si è mostrata interessata e ha condiviso le proprie impressioni senza filtri.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani che cosa ne pensano dei rincari sulla benzina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'..." Articoli correlati Benzina, quali compagnie petrolifere stanno alzando più i prezzi nei distributori? La classifica dei rincariIl prezzo dei carburanti in Italia continua a salire e il costo del pieno torna a incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie e imprese.