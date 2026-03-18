Friuli | vento a 100 km h allerta gialla e disagi stradali

Mercoledì 18 marzo, il Friuli-Venezia Giulia ha registrato raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 kmh. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla che interessa gran parte della regione, causando disagi lungo le strade e problemi alla viabilità. L’episodio ha coinvolto diverse zone, con alcune vie chiuse o interdette al traffico.

Mercoledì 18 marzo, il Friuli-Venezia Giulia affronta un episodio di vento forte. La Protezione civile ha attivato un’allerta gialla che copre gran parte della regione. L’aria fredda da nord-est spingerà le raffiche oltre i 100 chilometri orari. Le zone più esposte sono Trieste e le aree montane o pedemontane. Non si prevedono rischi idraulici o idrogeologici immediati. Tuttavia, la viabilità potrebbe subire disagi dovuti alla forza del soffio. Vento forte: impatti sulla vita quotidiana. La previsione indica una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse vive nel territorio friulano. Il vento sostenuto non è solo un dato statistico, ma un fattore che incide direttamente sulle abitudini locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli: vento a 100 km/h, allerta gialla e disagi stradali Articoli correlati Allerta gialla: vento a 74 km/h e mare agitato sulla costaUn fronte di vento in arrivo sulla costa romagnola e su Cesenatico impone l’attivazione immediata dell’allerta gialla numero 30. Leggi anche: Scatta l'allerta meteo: raffiche di vento fino a 100 km/h Una selezione di notizie su Friuli vento a 100 km h allerta gialla... Temi più discussi: Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: vento forte e raffiche; Allerta meteo per vento forte in Friuli Venezia Giulia: raffiche fino a 110 km/h; Allerta meteo gialla per vento forte in FVG; Maltempo in Friuli. Caduti 40 millimetri di pioggia, raffiche di vento a 94 km orari Foto. Meteo: Temporali in Friuli, raffiche di vento fino a 100 km/h a Cormons (GO); il VideoUn fortissimo temporale ha colpito la provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia nella tarda serata di giovedì 26 Giugno 2025. Le forti precipitazioni sono state accompagnate da violente raffiche ... ilmeteo.it Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per vento forteLa Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo, valida per l'intera giornata di domani, a causa del vento forte atteso nelle prossime ore su parte della re ... ansa.it Dalla sfida demografica alla mobilità globale: il Friuli Venezia Giulia punta su politiche abitative multilivello per attrarre residenti e sostenere famiglie e territori. - facebook.com facebook