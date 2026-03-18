Alle 18:45 di oggi, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il Friburgo affronta il Genk. La squadra tedesca, guidata da Schuester, cerca di recuperare lo svantaggio accumulato nella partita di andata contro i belgi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre gli appassionati attendono di vedere come si svilupperà questa sfida.

Momento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro i belgi del Genk. I breisgau brazilianer vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare, con 3 gol 3 segnati esclusivamente nel pareggio contro il Leverkusen. Anche in campionato è continuato il momento negativo con l’Union Berlin che nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Dinamo Zagabria-Genk (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiLa grande Europa League disputata dal Genk non ha avuto il premio sperato: i belgi sono arrivati al nono posto, il primo dopo le magnifiche otto che...

Genk-Friburgo (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiRiparte il cammino europeo del Friburgo di Schuester che è impegnato negli ottavi di finale di Europa League contro i belgi del Genk.

Contenuti utili per approfondire Friburgo Genk Europa League 19 03 2026...

Temi più discussi: Genk vs Freiburg | UEFA Europa League 2025/26; Gol annullato a Manzambi e il Friburgo cade a Genk; Genk - Friburgo: diretta live Europa League Calcio 12/03/2026; Pronostico Friburgo-Racing Genk: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Europa League.

Pronostico Friburgo vs Genk – 19 Marzo 2026Nel cuore del UEFA Europa League, il 19 Marzo 2026 alle 18:45, lo Europa-Park Stadion accoglierà una sfida densa di significato: Friburgo contro Genk. Due ... news-sports.it

Pronostico Genk-Friburgo: l’over è assicuratoGenk-Friburgo è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico ... ilveggente.it

FT: GENK 1-0 FREIBURG - facebook.com facebook