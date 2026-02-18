Dinamo Zagabria-Genk Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Dinamo Zagabria e Genk, in programma il 19 febbraio 2026 alle 18:45, ha visto i belgi uscire sconfitto dopo aver sperato di qualificarsi agli ottavi di finale. Il Genk, che aveva mostrato ottime prestazioni nelle fasi precedenti, non è riuscito a superare il livello della squadra croata, arrivando al nono posto e lasciando sfumare il passaggio diretto.

La grande Europa League disputata dal Genk non ha avuto il premio sperato: i belgi sono arrivati al nono posto, il primo dopo le magnifiche otto che sono passate direttamente agli ottavi. Giocheranno quindi il play-off e troveranno come avversaria la Dinamo Zagabria, che invece ha chiuso alla posizione numero 23 e non è riuscita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

