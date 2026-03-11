Genk-Friburgo Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Alle ore 21:00 di oggi si gioca la sfida tra Genk e Friburgo negli ottavi di finale di Europa League. La partita segna il ritorno del cammino europeo del club tedesco, che affronta i belgi in una gara decisiva per avanzare nella competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili, mentre i pronostici indicano un match aperto tra le due squadre.

Riparte il cammino europeo del Friburgo di Schuester che è impegnato negli ottavi di finale di Europa League contro i belgi del Genk. Gli Smurfen ultimamente sembrano in debito d'ossigeno dopo aver compiuto sotto mister Hayen una grande rimonta fino alle soglie dei playoff. Contro la Dinamo Zagabria i giochi sembravano fatti dopo la gara d'andata e invece ci sono voluti i supplementari nella gara di.