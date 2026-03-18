Fratelli d’Italia consegna a Valditara la lista di 41 scuole che non hanno commemorato le Foibe Scoppia il caso politico

Fratelli d’Italia ha consegnato a Valditara una lista di 41 scuole che non hanno commemorato le Foibe. La questione ha suscitato un dibattito politico, con il partito che ha evidenziato l’assenza di iniziative commemorative in alcune istituzioni scolastiche. La lista comprende scuole di diverse regioni e rappresenta un elemento di confronto tra le parti politiche. La consegna è avvenuta in un contesto di discussione pubblica sulla memoria storica.

Fratelli d’Italia ha stilato una lista di scuole che non avrebbero dato adeguato spazio alla commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata e ne ha chiesto conto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’interrogazione parlamentare che sta facendo discutere. L’iniziativa è firmata da dieci deputati e nasce dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli ( FdI ) che vuole accertare eventuali responsabilità all’interno del sistema scolastico. La ricorrenza, istituita con una legge del 2004 e successivamente rafforzata, punta a preservare la memoria di una delle pagine più complesse e dolorose del Novecento, promuovendo eventuali attività didattiche e momenti di riflessione. 🔗 Leggi su Open.online

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