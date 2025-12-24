«L'Italia è un Paese corrotto da redimere e islamizzare». Questo l'inquietante progetto messo in piedi da Eily Vago, conosciuto anche come shaykh (erudito) Abu Maryam. Si tratta di uno studioso di cultura islamica di origine italiana convertitosi all'Islam. L'uomo ha lanciato sui social una campagna di raccolta fondi per il cosiddetto «Progetto Crisalide» che altro non è se non l'islamizzazione del nostro Paese. La nostra denuncia sulle pagine del Giornale di ieri ha animato il dibattito politico e non sono pochi i nostri rappresentanti che adesso chiedono allo Stato e alle sue istituzioni di prendere provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scoppia il caso politico sull’imam anti-Italia scoperto dal "Giornale"

Leggi anche: Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: scoppia il caso politico. Ciccioli: «Scelta ideologica e divisiva»

Leggi anche: Terni, il caso “stadio-clinica”: la Regione impugna l’atto del Comune, scoppia lo scontro politico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scoppia il caso politico sull’imam anti-Italia scoperto dal "Giornale" - Questo l'inquietante progetto messo in piedi da Eily Vago, conosciuto anche come shaykh (erudito) Abu Maryam. ilgiornale.it