Francesco Boccia presente all’IC Don Bosco-Verdi di Qualiano

Un cantautore e autore di successo ha visitato l’IC Don Bosco-Verdi di Qualiano, dove ha presentato il suo romanzo. Durante l’evento, ha condiviso alcune riflessioni sul valore della determinazione e della perseveranza nella vita. La sua presenza ha attirato studenti, insegnanti e genitori, tutti interessati a conoscere più da vicino il suo percorso e il suo modo di affrontare le sfide.

Il cantautore, autore di “Grande Amore” presenta il suo romanzo. « Nella vita bisogna lottare per i propri sogni, sempre. Mai arrendersi, anche quando tutto sembra andare nella direzione contraria a quello che ti aspetti ». Esordisce così Francesco Boccia, intervistato nella cornice dell’Istituto comprensivo Don Bosco-Verdi. Classe ’77 Boccia è tra i volti (meglio ancora le voci) noti dello show business italiano già da diversi lustri. Ha fatto battere i cuori di quante erano teenagers alla fine degli anni ’90 con quel “ Turuturu ” che da Sanremo giovani è rimasto un po’ nella testa di tutti. Una parabola musicale la sua che, come racconta lui stesso, « è stata una montagna russa costante». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Francesco Boccia presente all’IC Don Bosco-Verdi di Qualiano Articoli correlati Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco BocciaCorso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Leggi anche: Forza Venite Gente, il musical su San Francesco in scena al Don Bosco Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesco Boccia Temi più discussi: La Conferenza dei Capigruppo al Senato della Repubblica sul dibattito di domani con la Premier. Dichiarazioni di Francesco Boccia, Raffaella Paita, Luca Pirondini, Tino Magni, Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Luca Ciriani; Via Fani, Boccia (Pd): Aldo Moro lavorava per unire il Paese, Nordio invece lo sta spaccando; Meloni nella morsa: tra taglio delle accise e paura dell’inflazione; Via Fani, Boccia (Pd): Moro lavorava per unire il Paese, Nordio invece lo sta spaccando. Referendum giustizia, Boccia e il pm De Nozza a sostegno del no: Riforma inutile e dannosaIl senatore del Pd e il magistrato, presidente Anm del distretto di Lecce, fra i relatori di un incontro che sabato pomeriggio si è svolto a Brindisi ... brindisireport.it Quando Francesco Boccia tradì la scienzaIn una lettera a Rep. accusa la destra di tradire il metodo scientifico, ma il capo dei senatori del Pd è stato protagonista di un plagio accademico in un concorso universitario Il capo dei senatori ... ilfoglio.it Francesco Boccia - facebook.com facebook Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco Boccia - x.com