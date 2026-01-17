Credo nel valore della magistratura Per questo voto Sì al referendum

Da laverita.info 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Catello Maresca, ex pubblico ministero, esprime il suo sostegno al referendum, sostenendo l'importanza della magistratura. Ritiene che la sfiducia dei cittadini sia in parte dovuta alla perdita di terzietà, causata da pregiudizi e ideologie di parte. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla riforma, condividendo le parole di Nordio e sottolineando la necessità di preservare l'indipendenza della giustizia.

L’ex pm Catello Maresca si schiera con Nordio e riflette sulle cause della sfiducia dei cittadini nella categoria: «È venuta meno la terzietà per via di pregiudizi e ideologie di parte. Anche le forze dell’ordine ci contestano». Magistrato, ex sostituto procuratore a Napoli Voterò «Sì» al referendum perché credo nella giustizia e nel valore della magistratura. Troppo spesso si sostiene, in maniera semplicistica, che i giudici applichino solo la legge. Non è stato mai così, non lo è oggi e non lo sarà mai neanche domani. In realtà, la loro funzione è molto più complessa e consiste nel dare (e non fare) giustizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

credo nel valore della magistratura per questo voto s236 al referendum

© Laverita.info - «Credo nel valore della magistratura. Per questo voto “Sì” al referendum»

Leggi anche: Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'

Leggi anche: “Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico”: Bindi al comitato per il no al Referendum

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Referendum: capire, partecipare, esprimere un forte e sereno No; Giustizia, magistratura e riforma Nordio: il tema riguarda tutti. Parla il giudice Nisticò.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.