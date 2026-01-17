Credo nel valore della magistratura Per questo voto Sì al referendum

Catello Maresca, ex pubblico ministero, esprime il suo sostegno al referendum, sostenendo l'importanza della magistratura. Ritiene che la sfiducia dei cittadini sia in parte dovuta alla perdita di terzietà, causata da pregiudizi e ideologie di parte. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla riforma, condividendo le parole di Nordio e sottolineando la necessità di preservare l'indipendenza della giustizia.

L’ex pm Catello Maresca si schiera con Nordio e riflette sulle cause della sfiducia dei cittadini nella categoria: «È venuta meno la terzietà per via di pregiudizi e ideologie di parte. Anche le forze dell’ordine ci contestano». Magistrato, ex sostituto procuratore a Napoli Voterò «Sì» al referendum perché credo nella giustizia e nel valore della magistratura. Troppo spesso si sostiene, in maniera semplicistica, che i giudici applichino solo la legge. Non è stato mai così, non lo è oggi e non lo sarà mai neanche domani. In realtà, la loro funzione è molto più complessa e consiste nel dare (e non fare) giustizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

