Di Pietro | Al referendum voto sì l’autonomia della magistratura non è a rischio

Un rappresentante politico ha dichiarato che voterà sì al referendum, sostenendo che l’autonomia della magistratura non rischia di essere compromessa. Ha inoltre sottolineato l’importanza di analizzare i contenuti della riforma nel dettaglio, evitando di lasciarsi influenzare dalle posizioni politiche o dalle affiliazioni di partito. La sua opinione si basa sull’esame delle questioni specifiche senza considerazioni di carattere ideologico o partitico.

“Credo che si debbano valutare i contenuti di questa riforma entrando nel merito delle questioni senza lasciarsi condizionare dal fatto di essere favorevoli o contrari a questa maggioranza. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura non sono a rischio e la legge completa la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri rendendo tutti più sereni nell’ottica del giusto processo davanti a un giudice terzo come previsto dall’articolo 111 della nostra Costituzione”. Così l’avvocato Antonio Di Pietro, storico magistrato di Mani Pulite, già ministro del Governo Prodi I e del Governo Prodi II, e in questa occasione voce del Comitato SiSepara, in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, illustra la propria posizione su questa consultazione popolare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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