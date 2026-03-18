Una frana ha travolto un’abitazione e un’auto nel centro di Stilo, in provincia di Reggio Calabria. I vigili del fuoco stanno effettuando ricerche tra le macerie alla ricerca di eventuali persone coinvolte. La zona interessata si trova nei pressi di un convento, e i danni materiali sono visibili nelle vicinanze. La situazione rimane sotto controllo mentre proseguono le operazioni di soccorso.

Una frana ha interessato il centro abitato di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, provocando paura e danni materiali nella zona adiacente al convento locale. L’evento franoso ha visto il cedimento di un costone che ha travolto diverse auto in sosta e investito un’abitazione, fortunatamente senza causare danni alle persone. Leggi anche: Frana a Niscemi, crolla palazzina di tre piani: la pioggia accelera la frana Intervento dei soccorsi. Sul luogo della frana sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace, che hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area e a verificare l’entità del fronte franoso. Per gestire la situazione, è stato attivato il gruppo movimento terra, specializzato nel consolidamento e nella rimozione di materiale franoso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana travolge un’abitazione e auto a Stilo nel Reggino: i pompieri cercano eventuali vittime tra le macerie

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Grande paura a Stilo questa mattina dove una frana ha travolto una casa e diverse auto parcheggiate. QUI I DETTAGLI: https://www.lacnews24.it/cronaca/paura-per-una-frana-a-stilo-cede-un-costone-e-travolge-una-casa-e-diverse-auto-verifiche-in-corso-az2 - facebook.com facebook