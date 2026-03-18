Reggio Calabria frana travolge auto e sfiora le case | paura nel centro abitato di Stilo

Una frana si è verificata nel centro abitato di Stilo, a Reggio Calabria, a causa del maltempo. La massa di terra ha invaso la strada, travolgendo alcune auto e sfiorando le case circostanti. La zona è stata immediatamente interessata dalle autorità, che hanno messo in sicurezza l’area. La frana si è verificata nelle ultime ore e ha causato paura tra i residenti.

Il maltempo si è abbattuto sulla Calabria nelle ultime ore. A Stilo una frana ha invaso la strada travolgendo auto e lambendo un’abitazione. Nessun ferito, ma una donna è rimasta bloccata in casa. In azione Vigili del Fuoco e nucleo Usar per escludere dispersi. Episodi simili anche a Crosia e nel Vibonese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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