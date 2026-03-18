Una frana a Stilo, vicino Reggio Calabria, ha interessato un'abitazione e alcune vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali persone coinvolte. Nessuna informazione sulle vittime o sulle cause dell’evento è stata comunicata al momento. Le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e valutare i danni.

Una frana ha travolto una casa e alcune auto a Stilo, vicino Reggio Calabria. A cedere, a causa delle abbondanti piogge, è stato un costone. L’abitazione travolta non ha riportato conseguenze strutturali e la donna lì residente non ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace. Frana a Stilo: cos'è successo L'intervento dei Vigili del Fuoco per la frana a Stilo Frana a Stilo: cos'è emerso dai primi rilievi Maltempo in Calabria, la situazione a Crosia Frana a Stilo: cos’è successo La frana si è verificata nel centro abitato di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove ha ceduto un costone nei pressi del convento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frana travolge casa e auto a Stilo vicino Reggio Calabria, il video e l'intervento per scongiurare vittime

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