Una donna di 51 anni è stata attaccata e ferita da un cinghiale a Formello poco dopo aver lasciato la propria abitazione. L’incidente si è verificato in strada, dove l’animale ha aggredito la donna senza preavviso. La 51enne è stata soccorsa e medicata sul posto. La presenza di cinghiali nelle aree urbane continua a rappresentare un problema per i residenti.

Terrore a Formello per una 51enne, aggredita e ferita da un cinghiale subito dopo essere uscita dalla sua abitazione. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 15 marzo, poco dopo le 19.30, in un’area residenziale alle porte di Roma. La donna, Maura, si era recata a pochi metri da casa per salutare la zia quando si è trovata improvvisamente di fronte a una situazione pericolosa. "Ho strillato per chiedere aiuto, ma non sono riuscita a mettermi al sicuro e sono stata aggredita". All’esterno del cancello aveva notato rifiuti sparsi sull’asfalto. "Fuori dal cancello ho notato un sacchetto della spazzatura aperto, con tutto il contenuto sparpagliato lungo la strada - racconta a "Il Messaggero - ho quindi citofonato al mio compagno per chiedergli di portarmi una scopa e pulire, quando sono sbucati due cinghiali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Formello, esce di casa e viene attaccata da un cinghiale: il dramma di Maura

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