Tragico incidente a Sabaudia esce di casa e viene investito da un'auto | morto Giovanni Levis
Un tragico incidente si è verificato a Sabaudia, dove Giovanni Levis è stato investito da un'auto mentre si trovava davanti alla propria abitazione, lungo la strada Migliara 54. L'uomo, improvvisamente colpito, ha perso la vita sul posto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e resta sotto indagine delle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Si trovava davanti alla sua abitazione, quando è stato falciato lungo la strada Migliara 54 all'altezza di Sabaudia ed è morto. Aveva 78 anni e si chiamava Giovanni Levis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
