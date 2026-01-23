Esce di casa in pigiama e ciabatte | viene travolto e ucciso da un' auto

Un uomo di 41 anni, Francesco Vincenti, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto sulla provinciale 363 a Cutrofiano, Lecce. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo usciva di casa in pigiama e ciabatte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 41 anni, Francesco Vincenti, è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla provinciale 363, nel tratto che attraversa le campagne di Cutrofiano, in provincia di Lecce. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio: Vincenti, residente poco.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Leggi anche: Reggio Emilia, esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto. È caccia al pirata della strada

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Esce di casa e spara colpi di pistola in aria, ore di paura a Vigo di Cadore. La rassegna di venerdì 16 gennaio ?VIDEO; Esce di casa a piedi: anziana travolta e uccisa da un mezzo di Contarina; Camion con i freni rotti esce di strada e si schianta contro una casa: cucina devastata e proprietari miracolati. Eravamo fuori, di...; Esce di casa per andare a lavorare, l'auto brucia.

Esce da casa in pigiama e viene travolto da un'auto lungo la provinciale, Francesco Vincenti muore sul colpo: aveva 40 anniUn tragico incidente stradale ha ucciso Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026 ... msn.com

Tragedia in tarda serata: 41enne esce di casa, travolto e ucciso in stradaL’incidente è avvenuto lungo poco prima di mezzanotte sulla provinciale 363, nell'agro di Cutrofiano. Inutili i soccorsi per Francesco Vincenti, residente poco lontano dal luogo dell'impatto ... lecceprima.it

La vita in diretta. . “Diego sono felice, ti voglio bene”. Quando esce di casa per andare a Milano a riabbracciare suo figlio, scomparso per nove lunghissimi giorni, la madre piange di gioia. Domani sarà il compleanno di mamma Sara, e il loro incontro sarà certa - facebook.com facebook