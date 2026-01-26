Le immagini del Sannio e del Molise raccontano la tradizione dei formaggi, tra cui il caciocavallo e i prodotti PAT e DOP. Questi alimenti riflettono la storia e la cultura della pastoralità locale, tramandata nel tempo attraverso pratiche condivise e riconosciute. La transumanza, presenza storica nella regione, rappresenta ancora oggi un legame tra passato e presente, mantenendo viva l’identità di un territorio ricco di tradizioni gastronomiche autentiche.

Nell’intero territorio molisano vive il ricordo della transumanza; una memoria della pastoralità di ieri ma anche di oggi. E una nutrita presenza di animali bovini e ovini è il motivo per cui una delle principali eccellenze del territorio è la produzione casearia. In questa terra di tradizioni si sono conservati intatti alcuni “culti” gastronomici che tendono a sopravvivere su tutti gli altri e che non scompaiono. Generazioni e generazioni di famiglie, pastori, allevatori e contadini danno vita a meravigliose prelibatezze presenti sulle tavole di tutta Italia e non solo. I caseifici sono moltissimi, proprio perché sorti da questa antica cultura pastorale, e molti sono gli allevamenti presenti nella intera regione, buona parte dei quali si trovano a quote altissime, che possono superare anche i 1. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il caciocavallo e i formaggi PAT e DOP del Molise

Immagini dal Sannio: bellezze ed eccellenze del MoliseLe immagini dal Sannio e dal Molise svelano le bellezze autentiche di queste regioni meno conosciute.

