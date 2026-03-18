Forlì sfuma il sogno | la Capitale della Cultura 2028 è Ancona

Ancona è stata ufficialmente scelta come Capitale italiana della Cultura 2028, dopo la proclamazione avvenuta oggi. La decisione è stata comunicata in una cerimonia pubblica e ufficiale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e della cultura nazionale. La città ha battuto altre candidate in una selezione durata diversi mesi, e ora si prepara a ricevere il titolo per i prossimi tre anni.

Forlì, 18 marzo 2026 – È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione è arrivata questa mattina al Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini, dove il ministro Alessandro Giuli, affiancato dai componenti della commissione esaminatrice, ha annunciato la città vincitrice tra le dieci finaliste. Pur non avendo ottenuto il titolo, le città di Forlì e Cesena esprimono piena soddisfazione per il percorso condiviso intrapreso in questi mesi. Un cammino costruito attraverso un intenso lavoro corale e comunitario, che ha visto il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti, associazioni e realtà locali di tutto il territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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