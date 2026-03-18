Capitale Cultura 2028 vince Ancona | sfuma in finale la corsa di Mirabell Eclano

Ancona è stata ufficialmente scelta come Capitale italiana della Cultura 2028, mentre Mirabell Eclano ha perso in finale. La decisione è stata comunicata dopo una selezione che ha coinvolto varie città italiane. La vittoria di Ancona segna la conclusione di un percorso di valutazione, mentre Mirabell Eclano si è fermata nella fase finale della competizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città finaliste. La città marchigiana si è aggiudicata il titolo con il progetto ‘Ancona. Questo adesso’ e potrà contare su un finanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione delle iniziative previste nel dossier di candidatura. Si ferma dunque in finale la corsa di Mirabella Eclano, unica realtà campana rimasta in gara tra le città finaliste per il prestigioso titolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capitale Cultura 2028, vince Ancona: sfuma in finale la corsa di Mirabell Eclano Articoli correlati Capitale della cultura 2028, Ancona lancia la sfida alla coppia Forlì-Cesena: chi vince otterrà anche un milione di euroForlì, 21 gennaio 2026 – Nei giorni in cui L’Aquila diventa a tutti gli effetti capitale italiana della cultura 2026, si apre la corsa per la... Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania sostiene Mirabella EclanoLa Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Una raccolta di contenuti su Capitale Cultura Temi più discussi: Capitale italiana della Cultura. Il ministero anticipa la decisione. Cresce l’attesa per il verdetto; Capitale italiana della Cultura 2028, mercoledì 18 l'annuncio: Forlì e Cesena ci sperano; Capitale della Cultura 2028. Lattuca: Cesena e Forlì avanti insieme comunque -; Capitale italiana della cultura 2028, cresce l’attesa. Gravina attende il verdetto per la Capitale italiana della Cultura 2028È il giorno della proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2028. Tra le dieci finaliste c’è anche Gravina in Puglia. La cerimonia si tiene questa mattina a Roma. Diretta dalle 11 anche sui ... trmtv.it Capitale della Cultura 2028, delusione per Mirabella Eclano: Ancona è la città sceltaAnnunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancora. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale ... ilmattino.it Annunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancora. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale della selezione. Tra le dieci città candidate erano presenti Ancona, Anagni (Frosinone), - facebook.com facebook Matera Capitale Cultura e Dialogo, @rocifa1163: rammarico su metodo Il Consigliere regionale: delusa l’attesa di partecipazione emersa dai Consigli comunali aperti consiglio.basilicata.it/consiglioinfor… x.com