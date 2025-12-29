Palermo manciataria un aperitivo itinerante tra storia e street food

Il 3 gennaio alle 18:00, Palermo Manciata­ria propone un aperitivo itinerante partendo da Piazza Marina, davanti a Palazzo Chiaramonte. Un percorso tra le vie del centro storico, alla scoperta delle tradizioni culinarie e della storia della città, famosa per il suo street food. Un’occasione per conoscere Palermo in modo semplice e autentico, attraverso sapori e atmosfere che riflettono la sua cultura.

Sabato 3 Gennaio alle ore 18:00, appuntamento a Piazza Marina davanti Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del centro storico di Palermo, la città dello street food più famosa d'Italia. Un'esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha.

