A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, si intensifica il dibattito tra chi sostiene la possibilità di esprimersi e chi invece mette in discussione il ruolo della magistratura rispetto alla politica. Anna Falcone afferma che si tratta di una grande occasione per potersi esprimere. Il confronto riguarda l’equilibrio tra le due istituzioni e le modalità di partecipazione dei cittadini alla decisione.

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, cresce il confronto sull’equilibrio tra magistratura e politica. Per l’avvocato Anna Falcone (nella foto), docente universitario e membro del comitato “Giusto dire No“ del Lazio, il voto non riguarda solo le carriere dei magistrati, ma tocca principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto. Che cosa significa per i cittadini? "È una grande opportunità data dalla Costituzione, potersi pronunciare su una riforma che impatterebbe molto sulle proprie vite e sul diritto a essere giudicati da un giudice terzo, imparziale e impermeabile alle influenze della politica. Un passaggio democratico molto importante se consideriamo che il Parlamento non ha potuto discutere, né proporre emendamenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anna Falcone (No): "Una grande occasione per potersi esprimere"

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