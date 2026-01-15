Dalla Camera di commercio 4 milioni per le imprese | interventi a favore di giovani export e innovazione

La Camera di commercio ha messo a disposizione 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere le imprese locali. Le risorse sono rivolte a favorire l’occupazione giovanile, promuovere l’export e incentivare progetti di innovazione. Questo intervento intende rafforzare il tessuto economico della zona, offrendo strumenti concreti per lo sviluppo e la competitività delle imprese sul territorio.

4 milioni di euro le risorse stanziate complessivamente a sostegno dell'economia locale per il 2026 dalla Camera di commercio. Misure, quelle adottate dalla massima istituzione economica del territorio, che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e sostenibile.

