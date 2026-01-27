Foibe | Camera commemora Giorno del ricordo in aula alla presenza di Mattarella

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica. L’evento ricorda le vittime delle foibe e sottolinea l’importanza della memoria storica. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione istituzionale sulla storia recente italiana, coinvolgendo figure di rilievo e garantendo un’occasione di approfondimento pubblico e civile.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - Martedì 10 febbraio alle 10 si svolgerà nell'aula della Camera la commemorazione del Giorno del ricordo alla presenza del presidente della Repubblica. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis . 🔗 Leggi su Iltempo.it

