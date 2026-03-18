Foggia l’omaggio del Teatro del Fuoco alle Donne protagoniste

Giovedì 19 marzo alle 17, il Teatro del Fuoco a Foggia organizza un evento dedicato alle “Donne protagoniste”. L’iniziativa si svolge nel centro della città e coinvolge artisti e pubblico, con spettacoli e interventi che celebrano il ruolo delle donne. L’evento si svolge in un luogo pubblico e si rivolge a tutti gli interessati a partecipare.

FOGGIA – Nata a Cerignola nel 1928, fino all’ultimo giorno della sua vita, il 28 luglio 2009, Carmela Panico è stata un esempio mirabile di impegno politico e sindacale per l’emancipazione femminile, la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la lotta per la parità salariale. È stata la prima donna a divenire dirigente sindacale in provincia di Foggia. Nel 1950, infatti, divenne responsabile della Federbraccianti, l’organizzazione di categoria dei lavoratori agricoli della Cgil. Qualche anno più tardi, venne designata responsabile della Commissione Femminile della Cgil. Nello stesso periodo, venne eletta consigliera comunale a Cerignola, nelle liste del PCI, partito al quale era iscritta fin da giovanissima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, l’omaggio del Teatro del Fuoco alle “Donne protagoniste” Articoli correlati Collestrada rende omaggio alle donne: "Protagoniste ogni giorno"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo Una raccolta di contenuti su Foggia l'omaggio del Teatro del Fuoco... Temi più discussi: Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo - FoggiaToday; Donne protagoniste: serata-evento al Teatro del Fuoco di Foggia; Teatro Massimo Bellini, avviata la procedura di raffreddamento per musicisti e artisti; Vigili del Fuoco in lutto: ultimo saluto al Vigile Coordinatore Vito Zelano. DONNE FOGGIA Donne protagoniste: serata-evento al Teatro del Fuoco di FoggiaL’iniziativa prevede la Lectio Magistralis di Daniela Baldassarra, con il monologo ironico e provocatorio Donne distorte ... statoquotidiano.it Donne protagoniste, al Teatro del Fuoco la serata-evento con Daniela BaldassarraUna serata evento sulle Donne protagoniste della storia, ma anche del presente e del futuro, con lo spettacolare, ironico e pungente monologo di Daniela Baldassarra sulle Donne distorte da una nar ... foggiacittaaperta.it Teatro del fuoco - Foggia 14/03/2026 #amedeominghi #animasbiadita #lavitamia #vatteneamore #concertolivefoggia - facebook.com facebook Biagio Izzo al Teatro del Fuoco di #Foggia con “L’arte della truffa”: aggiunta una terza data x.com