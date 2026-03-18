La Fiorentina è arrivata a Sosnowiec, in Polonia, per affrontare la partita di ritorno degli ottavi di Conference League. Vanoli ha dichiarato che la squadra deve passare il turno e che Kean sta bene e giocherà. La squadra si prepara per la sfida, concentrandosi sull’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. La partita si svolgerà nelle prossime ore.

Firenze, 18 marzo 2026 - La Fiorentina è arrivata in Polonia, a Sosnowiec, per disputare la gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Contro il Rakow si riparte dal 2-1 maturato al Franchi. Questa la presentazione della gara da parte di Paolo Vanoli. "Vincere dà autostima, abbiamo vinto una partita importante lunedì a Cremona ma è già il passato. Adesso dobbiamo conquistare questa qualificazione, in una partita difficile ed intensa contro un'avversaria che ci ha messo in difficoltà all'andata". Che tipo di scelte dobbiamo aspettarci? "Non guardo più avanti della partita di domani, siamo concentrati su quella e vogliamo mettere in campo la miglior formazione possibile per passare il turno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Vanoli: "Testa al Rakow, dobbiamo passare il turno. Kean sta bene, giocherà"

Articoli correlati

Leggi anche: Fiorentina, parla Vanoli: «Dobbiamo crescere a livello di mentalità. Kean? Sta bene. Piccoli un diamante grezzo»

Fiorentina: Vanoli fa turnover per battere il Rakow. Piccoli e Gudmundsson davanti. Kean ci sarà a Cremona. FormazioniFIRENZE – I fischi del dopo partita con il Parma rimbombano ancora, idealmente, nel Franchi.

Aggiornamenti e notizie su Fiorentina Vanoli Testa al Rakow...

Temi più discussi: Fiorentina, Vanoli: Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona; Vanoli: Firmerei per salvezza all'ultima giornata e finale di coppa. Ora testa a Cremona; La Fiorentina non si riprende nemmeno in casa. E Vanoli adesso...; Vanoli carica la Fiorentina: Concentrati solo sul Rakow. Kean? Vi dico come sta.

Vanoli a Sky: Kean sta bene, pronto a giocare sia dal 1' che in corso di garaIl tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a margine della conferenza stampa a Sosnowiec in vista della sfida con il Rakow, ha parlato anche a Sky. Ecco le sue parole a partire dall'umore ... firenzeviola.it

Fiorentina, Vanoli: Kean è pronto, lo gestirò così. Come sta Gosens, Piccoli, Fagioli, Fazzini…Conferenza Vanoli Rakow Fiorentina - Le parole dell'allenatore viola prima del ritorno degli ottavi di finale di Conference League ... fantamaster.it

“Un giudizio sul mio lavoro Si darà il 24 maggio. E sarà la società a farlo” #Vanoli #Fiorentina #RakowFiorentina #ConferenceLeague #Rakow facebook

#Fiorentina, #Vanoli: " #Kean sta bene, è pronto per giocare da titolare o partendo dalla panchina" x.com