Fiorentina parla Vanoli | Dobbiamo crescere a livello di mentalità Kean? Sta bene Piccoli un diamante grezzo

Il tecnico della Fiorentina ha commentato l'importanza di migliorare la mentalità della squadra, sottolineando che le vittorie contribuiscono a rafforzare l’autostima. Ha confermato che Kean sta bene, mentre ha descritto Piccoli come un talento ancora in fase di sviluppo, definendolo un “diamante grezzo”. La squadra si sta preparando per la partita di ritorno contro il Raków in Conference League.

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