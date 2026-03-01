Fiorentina | i convocati per Udine Ci sono Rugani e Gosens che giocherà con la protezione Resta fuori Solomon infortunato

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro l'Udinese. Nell'elenco figurano Rugani e Gosens, quest'ultimo con la protezione, mentre Solomon resta fuori per infortunio. La lista è stata comunicata dall'allenatore Paolo Vanoli in vista dell'incontro di domani, lunedì 2 marzo 2026.

FIRENZE – Ecco la lista dei convocati viola dall'allenatore, Paolo Vanoli, per la partita di domani, lunedì 2 marzo 2026, contro l'Udinese. Ci sono Rugani (che potrebbe partire titolare) e anche Gosens, nonostante la frattura alla mascella. Robin Gosens sembra in condizione di giocare anche se protetto da una mascherina. Resta fuori, naturalmente, Manor Solomon che si è infortunato nella partita di giovedì contro lo Jagiellonia.

Fiorentina: Gudmundsson sostituirà Solomon a Udine. Gosens (con la mascherina) in dubbio. Rugani può esserciFIRENZE – Il dubbio più grande in vista della delicatissima partita che la Fiorentina giocherà lunedì 2 marzo 2026 a Udine, Vanoli ce l’ha in difesa:...

Fiorentina: infortunio a Solomon che rischia di saltare Udine. Referti anche per Gosens e LezzeriniFIRENZE – Esce malridotta, la Fiorentina, dal play off di ritorno contro lo Jagiellonia.

