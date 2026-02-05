OLIMPIADI INVERNALI 2026 | LA CERIMONIA D’APERTURA SU RAI1 LE GARE SU RAI2

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà trasmessa questa sera su Rai1, mentre tutte le gare si svolgeranno su Rai2. Tra emozioni, lacrime di gioia e di delusione, gli atleti scenderanno in pista affrontando traguardi importanti. Le immagini di questa notte resteranno impresse nei ricordi di tutti, tra luci, suoni e momenti di pura adrenalina. La tensione si fa sentire, e gli italiani aspettano con ansia di vedere le proprie stelle in azione.

Emozioni, immagini, lacrime di gioia e di dispiacere, timer che scorrono, traguardi, urla come carica agonistica o come sfogo di rabbia, e poi le luci, i suoni, il podio, l'inno, l'ansia dell'attesa. È tutto parte di un racconto globale fatto attimo per attimo, costruito frame su frame, curato evento dopo evento dalla prestigiosa squadra Rai che seguirà i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dal 6 al 22 febbraio. Giorni intensi, ore e ore di dirette, commenti, notizie che la squadra di Rai Sport realizzerà per accompagnare i telespettatori su Rai2, trasformata per l'occasione in Rete Olimpica, e RaiPlay.

Dopo anni di polemiche e polemiche, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si è svolta questa sera tra fuochi d’artificio e musica.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Ormai è tutto pronto per dare ufficialmente il via alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si svolgerà venerdì 6 febbraio Tutti scenderanno in pista con le apposite divise disegnate e realizzate per l'occasione. Ogni Paese si è affi

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il Presidente Mattarella al villaggio olimpico a Milano saluta gli atleti italiani