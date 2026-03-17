Fiorello parte con ‘La Mattinanza’ su Rai2 ma per il mattino di Rai1 è un boccone amaro

Domani, alle 7.10 su Rai2, Fiorello inaugura il suo nuovo programma ‘La Mattinanza’, una trasmissione dedicata al mattino. La seconda rete pubblica trasmetterà ogni giorno fino alle 8 la replica di ‘La Pennicanza’, il radio show condotto dallo showman insieme a Fabrizio Biggio alle 13. La presenza di Fiorello rappresenta un nuovo appuntamento mattutino per Rai2.

(Adnkronos) – Fiorello domani parte con 'La Mattinanza', alle 7.10 su Rai2. La seconda rete pubblica proporrà ogni mattina fino alle 8 la replica del radio show 'La Pennicanza', che lo showman conduce con Fabrizio Biggio dalle 13.45 alle 14.30 su Radio2, con l'aggiunta di qualche contenuto inedito. La notizia, però, spoilerata in diretta lunedì da Fiorello, ha sorpreso la filiera del daytime e i vertici del marketing e della Produzione Rai e ha riaperto una vecchia ferita, quella che portò Rai2 e Rai1 a competere in quella fascia all'epoca di 'Viva Rai2'. Allora, il progetto di portare Fiorello su Rai1... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Fiorello and Friends. . Domanda interessantissima oggi dal nostro Fiorello In collegamento durante la Pennicanza, in videochiamata con Annalisa, parte una curiosità di quelle che solo lui sa tirare fuori: come fa la sua frangia a essere sempre così perfetta - facebook.com facebook