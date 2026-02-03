Fiorello e la querela a Fabrizio Corona | la gag montata ad arte a La Pennicanza

Fiorello ha fatto il suo solito scherzo e ha pubblicato un video sui social in cui si vede una querela contro Fabrizio Corona. Poco prima di andare in onda a La Pennicanza, il comico ha mostrato questa scena, lasciando intendere che si trattasse di una gag ben studiata. Corona, invece, non ha ancora commentato l’episodio.

Fiorello continua a fare gag con Fabrizio Corona protagonista. Poco prima de La Pennicanza, sui social del programma viene pubblicato un video in cui si vede una querela che Fiorello avrebbe depositato contro l'ex re dei paparazzi. Si tratta, ovviamente, di una farsa.

