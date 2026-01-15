Fiorello a La Pennicanza | Io come Fabrizio Corona chiedo 800mila euro
Nella penultima puntata della settimana di La Pennicanza, andata in onda giovedì 15 gennaio, Fiorello ha fatto discutere con una dichiarazione riguardante la richiesta di 800mila euro, paragonandosi a Fabrizio Corona. La puntata ha visto anche la partecipazione di Fabrizio Biggio, creando un’atmosfera di confronto e intrattenimento. Un appuntamento che ha suscitato interesse e commenti tra il pubblico e gli appassionati dello spettacolo.
Penultima puntata della settimana per La Pennicanza. Giovedì 15 gennaio Fiorello e Fabrizio Biggio sono al top e ne hanno per tutti. Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo e inizia il primo spoiler con la siglia di Max Pezzali. Poi si passa alle Olimpiadi invernali con un’esilarante imitazione di Al Bano. E infine Fiorello punzecchia il “pericolosissimo” Fabrizio Corona. Fiorello, primo spoiler su Sanremo 2026. Dopo aver ricevuto un’improbabile telefonata da Pier Silvio Berlusconi e dopo le rivelazioni dei retroscena su Rai Radio2, nel corso della puntata de La Pennicanza di giovedì 15 gennaio, Fiorello ha svelato al pubblico un primo ‘spoiler’ sanremese: “L’entourage di Max Pezzali, che sarà ospite fisso sulla nave al Festival, mi ha detto: ‘Ha scritto una sigla, che presenteremo poi a Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it
