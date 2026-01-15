Nella penultima puntata della settimana di La Pennicanza, andata in onda giovedì 15 gennaio, Fiorello ha fatto discutere con una dichiarazione riguardante la richiesta di 800mila euro, paragonandosi a Fabrizio Corona. La puntata ha visto anche la partecipazione di Fabrizio Biggio, creando un’atmosfera di confronto e intrattenimento. Un appuntamento che ha suscitato interesse e commenti tra il pubblico e gli appassionati dello spettacolo.

Penultima puntata della settimana per La Pennicanza. Giovedì 15 gennaio Fiorello e Fabrizio Biggio sono al top e ne hanno per tutti. Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo e inizia il primo spoiler con la siglia di Max Pezzali. Poi si passa alle Olimpiadi invernali con un’esilarante imitazione di Al Bano. E infine Fiorello punzecchia il “pericolosissimo” Fabrizio Corona. Fiorello, primo spoiler su Sanremo 2026. Dopo aver ricevuto un’improbabile telefonata da Pier Silvio Berlusconi e dopo le rivelazioni dei retroscena su Rai Radio2, nel corso della puntata de La Pennicanza di giovedì 15 gennaio, Fiorello ha svelato al pubblico un primo ‘spoiler’ sanremese: “L’entourage di Max Pezzali, che sarà ospite fisso sulla nave al Festival, mi ha detto: ‘Ha scritto una sigla, che presenteremo poi a Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza: "Io come Fabrizio Corona, chiedo 800mila euro"

