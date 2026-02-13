Rimini bussa alle porte di Cannes i Comuni a caccia di investitori per dare una svolta alle ex colonie

Rimini si presenta come candidata a Cannes, mentre i sindaci delle ex colonie marine si muovono per attirare investitori e rivitalizzare le aree abbandonate. La strategia mira a trasformare le quattro colonie in un progetto di rigenerazione urbana e turistica, capace di creare posti di lavoro e migliorare la qualità della vita locale. Questo piano, unico nel suo genere, punta a coinvolgere privati e istituzioni per fare di queste zone un esempio di sviluppo sostenibile.

A Cannes il piano per Murri, Novarese, Reggiana e Bertazzoni. Le amministrazioni puntano su investitori internazionali per una trasformazione urbana di lungo periodo Quattro colonie marine, una grande opportunità di investimento integrata, capace di attivare un processo di rigenerazione urbana e turistica su larga scala e generare valore sociale, economico ed ambientale. L’importante potenziale rappresentato dal recupero di quattro colonie della costa tra i Comuni di Rimini e Riccione - Murri, Novarese, Reggiana e Bertazzoni - trova la sintesi in un unico progetto, “The Adriatic Coastline Transformation: Iconic Coastal Colonies” selezionato da Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per essere presentato al Mipim 2026, l'evento internazionale di riferimento per il settore immobiliare che si terrà dal 9 al 13 marzo a Cannes.🔗 Leggi su Riminitoday.it

