Firenze | rapinata gioielleria in San Frediano Finto cliente è scappato con anelli bracciali collane

Ieri sera, poco prima della chiusura, una gioielleria di via Pisana, nella zona di San Frediano a Firenze, è stata vittima di una rapina. Un uomo, travisato da cliente, ha sottratto diversi gioielli tra anelli, bracciali e collane, dileguandosi rapidamente. L’episodio si è verificato poco prima delle 19:00 e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessun altro dettaglio sulle modalità o eventuali feriti.

E' stata rapinata, ieri sera 5 gennaio 2026, poco prima della chiusura, la gioielleria fuori dalla porta di San Frediano, in via Pisana, a Firenze. Un bandito ha afferrato al collo la commerciante, una donna di 66 anni, ed è scappato con monili in oro

