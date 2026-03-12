Ronaldinho sbarca su Netflix | in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasiliana

A partire da aprile, Netflix presenterà una nuova serie televisiva dedicata a Ronaldinho, la leggenda del calcio brasiliana. La produzione ripercorre la vita e la carriera dell’atleta, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza nel mondo dello sport. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e promette di catturare l’attenzione degli appassionati di calcio e non solo.

Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. Rilanciare il campionato italiano? Ecco quale potrebbe essere la soluzione» Rizzoli spiega: «Var sul secondo giallo? Se c’è la certezza dell’errore è giusto che si possa intervenire, ecco come si risolverà il problema delle perdite di tempo» Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Arriva la decisione Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ronaldinho sbarca su Netflix: in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasiliana Articoli correlati Leggi anche: Serie tv coreana girata in Valdorcia. Montalcino ora sbarca su Netflix La WWE sbarca in diretta esclusiva su Netflix dal 1 aprile 2026 con telecronaca in italianoL’annuncio, comunicato da Triple H, è un passo strategico che testimonia la volontà della WWE di continuare a innovare e rafforzare la propria... Approfondimenti e contenuti su Ronaldinho sbarca Ronaldinho sbarca su Netflix: in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasilianaRonaldinho sbarca su Netflix: in arrivo ad aprile la serie tv sulla leggenda del calcio brasiliana! L’anticipazione e l’annuncio San Paolo, 12 marzo 2026 — Ronaldinho Gaúcho, uno dei più grandi ... calcionews24.com Ronaldinho Gaúcho, arriva il documentario Netflix sul campione brasilianoRonaldinho, nato in Brasile nel 1980, iniziò la sua carriera nel Grêmio, prima di arrivare in Europa con le maglie di PSG e Barcellona. Proprio con i catalani arrivò la sua consacrazione, con la ... ilmattino.it