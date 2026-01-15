L'ex europarlamentare Lara Comi assolta in appello da corruzione nel caso Mensa dei poveri | pena ridotta a un anno

La Corte d'Appello di Milano ha assolto Lara Comi dalle accuse di corruzione nel caso Mensa dei Poveri, riducendo la condanna a un anno di reclusione con pena sospesa e una multa di 500 euro. La decisione rappresenta un importante esito nel procedimento giudiziario relativo all’ex europarlamentare, chiarendo la posizione legale di Comi in merito a queste accuse.

