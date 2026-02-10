Cinema in lingua originale | per Movie Night si proietta il film Notting Hill

Stasera, al cinema all’aperto, torna Movie Night con la proiezione del film Notting Hill in lingua originale. L’evento, gratuito, attrae appassionati di cinema e curiosi di ogni età, pronti a scoprire un classico romantico in modo autentico. L’obiettivo è favorire l’incontro tra persone, culture e lingue diverse, creando un momento di aggregazione nel cuore della città. La serata promette di essere un’occasione piacevole per condividere un film e vivere un’esperienza culturale diversa dal solito.

Un evento culturale gratuito pensato per la città, per favorire l'incontro tra lingue, persone e culture diverse. È questo lo spirito della ihBS Movie Night, l'iniziativa organizzata dalla ih British School che venerdì 13 febbraio alle ore 19,30 porterà sul grande schermo dell'Auditorium Santa.

