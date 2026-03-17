Stasera su Sky Cinema e NOW vengono trasmessi diversi film tra cui Lamborghini, Mystic River, Mission Impossible e Il postino. La programmazione include pellicole di generi diversi che saranno visibili sui canali Cinema. La serata offre un mix di produzioni dedicate agli appassionati di cinema, con titoli che spaziano dall’azione al dramma. La programmazione è disponibile per gli spettatori che desiderano seguire le pellicole in diretta.

Film stasera su Sky e NOW: Lamborghini, Mystic River, Mission Impossible e Il postino tra i titoli in onda sui canali Cinema. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Lamborghini: The Man Behind the Legend, biopic intenso che racconta la vita di Ferruccio Lamborghini, interpretato da Frank Grillo accanto a Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Dalle umili origini come costruttore di trattori fino alla scalata nel mondo delle auto di. su Digital-News.it Film stasera su Sky e NOW: Lamborghini, Mystic River, Mission Impossible e Il postino tra i titoli in onda sui canali Cinema.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Lamborghini: The Man Behind the Legend, biopic intenso che racconta la vita di Ferruccio Lamborghini, interpretato da Frank Grillo accanto a Mira Sorvino e Gabriel Byrne. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Lamborghini a Mystic River - Martedi 17 Marzo 2026

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