Filippo Giardina | Il comico deve rompere gli schemi Grillo? Un traditore Le donne? Più brave degli uomini L’intervista

Romano classe 1974, noto per aver inventato la stand-up comedy all’italiana, ha rilasciato un’intervista in cui si è espresso su vari temi. Ha affermato che il comico deve rompere gli schemi, ha definito un noto politico come un traditore, e ha commentato che le donne sono più brave degli uomini. La conversazione tocca aspetti legati alla comicità, alla politica e alle capacità femminili.

Romano classe 1974, segni particolari: l’ inventore della stand up all’italiana. Parliamo di Filippo Giardina, uno dei più seguiti comici della scena, colui il quale oltre vent’anni fa ha fondato il gruppo Satiriasi, ovvero quei comici che si sono ribellati allo strapotere del tormentone alla Zelig, della satira facilona, per provare ad andare oltre, proporre una comicità decisamente più pungente, anche scorretta, ed intellettuale, come da diversi decenni si faceva già negli Stati Uniti. Il suo nuovo spettacolo, che ha registrato già diversi sold out, si intitola La banalità del bene e fino a maggio girerà i maggiori teatri italiani, a ottobre invece verrà esportato anche all’estero. 🔗 Leggi su Open.online

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