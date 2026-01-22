Orizzonte Libertà | rompere gli schemi per vincere il futuro

“Orizzonte Libertà” analizza come la centralità dell’individuo, la responsabilità personale e l’iniziativa civile possano contribuire a costruire un futuro più libero e innovativo per l’Italia. Attraverso riflessioni e approfondimenti, questo spazio invita a superare gli schemi tradizionali, promuovendo una visione liberale che mira a favorire lo sviluppo individuale e collettivo. Un percorso di analisi sobria e accurata per comprendere le sfide e le opportunità del cambiamento.

di Maria Punzo "L'Italia è il Paese che amo." Il 26 gennaio 1994, con questa frase, Silvio Berlusconi non aprì soltanto una nuova stagione politica, ma introdusse nel dibattito pubblico italiano una visione liberale compiuta, capace di rompere con le ideologie del Novecento e di riportare al centro l'individuo, la responsabilità personale e l'iniziativa civile. Tra i numerosi interventi che hanno segnato questa storia, tre in particolare restano bussole capaci ancora oggi di offrire una direzione chiara: la discesa in campo, atto di coraggio per la nazione; il discorso al Congresso americano del 2006, una delle prove oratorie più alte degli ultimi cinquant'anni; e quello del 25 aprile 2009 ad Onna, dove la ricorrenza fu indicata come la potenziale "Festa della Libertà" di tutti.

