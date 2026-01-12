La Figc ha riconosciuto l' Acf Arezzo come Settore Giovanile di Terzo Livello

L’ACF Arezzo ha ricevuto dalla FIGC il riconoscimento ufficiale come Settore Giovanile di Terzo Livello. Questo risultato conferma l’impegno dell’associazione nello sviluppo dei giovani talenti e nel rafforzamento della propria struttura organizzativa. L’obiettivo è continuare a promuovere la crescita sportiva e educativa dei giovani calciatori, contribuendo alla diffusione dei valori fondamentali del calcio e dello sport.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – ACF Arezzo è lieta di comunicare di aver ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) il riconoscimento ufficiale di Settore Giovanile di Terzo Livello. Si tratta di un traguardo significativo per il Club, che dopo aver conseguito il riconoscimento di Secondo Livello nel corso del 2025, compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e strutturazione del proprio settore giovanile. Tale riconoscimento è stato ottenuto grazie ad un'organizzazione di alta qualità e alle strutture Questo riconoscimento conferma l'impegno costante dell'ACF Arezzo nella valorizzazione e nella crescita del proprio settore giovanile, promuovendo uno sport inclusivo, strutturato e orientato allo sviluppo umano e sportivo delle giovani atlete.

