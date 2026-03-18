Fidanzati morti in un incidente in Cilento lacrime ai funerali di Michele Pirozzi Oggi quelli di Maria Magliocco

Oggi si sono svolti i funerali di Michele Pirozzi a Capaccio Paestum, dove una folla si è raccolta per salutarlo. Nel pomeriggio, invece, si terranno quelli di Maria Magliocco a Pisciotta. I due fidanzati sono deceduti in un incidente avvenuto nel Cilento, provocando grande dolore tra amici e familiari. La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione.

I funerali del ragazzo si sono celebrati questa mattina a Capaccio Paestum davanti a una folla commossa; le esequie della ragazza si terranno nel pomeriggio a Pisciotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria MaglioccoA Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Chi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco: i fidanzati morti nell’auto precipitata nel dirupo a MontecoriceChi erano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, la giovane coppia morta nel Cilento Una serata insieme, poi la tragedia. Una selezione di notizie su Michele Pirozzi Temi più discussi: Cilento, sfondano il guardrail con l'auto e volano sugli scogli: morti i fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Si erano scontrati con un pasticciere positivo al test della droga; Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i fidanzati morti stanotte nell'incidente stradale a Montecorice in Cilento; Fidanzati morti in incidente in Cilento, indagato conducente furgone; Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Fidanzati morti in un incidente in Cilento, lacrime ai funerali di Michele Pirozzi; oggi quelli di Maria MaglioccoI funerali del ragazzo si sono celebrati questa mattina a Capaccio Paestum davanti a una folla commossa; le esequie della ragazza si terranno nel pomeriggio ... fanpage.it Capaccio Paestum, dolore ai funerali di Michele Pirozzi, uno dei due giovani morti nel terribile schianto di Montecorice«L’amore sopporterà tutto, l’amore andrà oltre la morte. L’amore non teme niente. Un segno che non passa mai». Uno striscione con questa frase e la ... ilmattino.it " CAPACCIO E PISCIOTTA IN SILENZIO: L’ULTIMO SALUTO A MICHELE E MARIA Oggi il tempo sembra fermarsi. Capaccio Paestum e Pisciotta si stringono in un unico, immenso abbraccio per dire addio a Michele Pirozzi e Maria Magliocco, due giov - facebook.com facebook MORTE FIDANZATI, A CAPACCIO PAESTUM DICHIARATO LUTTO CITTADINO Lutto cittadino a Capaccio Paestum per i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati morti nel tragico incidente avvenuto a Montecorice. Con un’ordinanz x.com