Festa della donna perché si celebra l’8 marzo

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza riconosciuta in oltre 100 paesi. Questa giornata serve a richiamare l’attenzione sulle disuguaglianze di genere ancora presenti in molte parti del mondo. Non si tratta di una festa, ma di un’occasione per mettere in evidenza le questioni legate ai diritti delle donne e alle disparità che ancora persistono.

Nata per la rivendicazione di uguali diritti civili, sociali, economici e politici, a oggi la meta per una reale uguaglianza è ben lontana. Così è possibile dire che l'8 marzo le donne andrebbero 'festeggiate' con 1522 mimose, con il fiore simbolo della giornata e il numero dei centri antiviolenza. Perché l'8 marzo si intreccia a doppio filo con il 25 novembre, legati da un comune denominatore: la parità. Quella che ancora oggi manca. A quasi 80 anni dal diritto di voto alle donne, chiamate alle urne per scegliere tra Repubblica e monarchia, l'8 marzo resta un giorno per ricordare la continua lotta contro la discriminazione, la disparità, contro un contesto culturale che non di buon grado accetta successi e autonomia delle donne in quanto tali, riempiendo le cronache di casi di violenze di genere.

