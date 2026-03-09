Villaggio del Cioccolato | ingresso gratuito per 3 giorni di dolci e praline irresistibili!

Il Villaggio del Cioccolato apre le sue porte a Benevento offrendo tre giorni di ingresso gratuito, durante i quali i visitatori possono degustare dolci e praline artigianali. L’evento si svolge nella città campana e si concentra sulla promozione del cioccolato fatto a mano con esposizioni e assaggi. La festa del cioccolato artigianale si svolge nel centro cittadino, attirando numerosi appassionati del settore.

Choco Italia in Tour si prepara a deliziare gli amanti del cioccolato, facendo tappa a Benevento dal 13 al 15 marzo 2026. Dopo il successo delle tappe precedenti a Caserta e Avellino, la grande festa del cioccolato si svolgerà in Corso Giuseppe Garibaldi, con ingresso libero per tutti, promettendo un'esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Il centro storico di Benevento diventerà un'autentica vetrina di prelibatezze, con mercatini artigianali che si snoderanno lungo il suggestivo Corso Giuseppe Garibaldi. In queste tre giornate, visitatori e residenti potranno gustare e acquistare le specialità create dai migliori maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da diverse regioni italiane.

