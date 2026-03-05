8 marzo ingresso gratuito per le donne anche al Parco Archeolgico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa all’iniziativa del Ministero della Cultura per la Giornata Internazionale della Donna e offre ingresso gratuito alle donne domenica 8 marzo 2026. La promozione si applica a tutti i musei e i luoghi della cultura statali in Italia. La giornata prevede quindi l’accesso libero alle visitatrici che vorranno scoprire il sito archeologico durante quella data.

Alla Reggia di Caserta l’8 marzo ingresso gratuito per le donneTempo di lettura: 2 minuti Ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo.

Otto marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei regionaliUn’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la...

Sicilia, domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologiciAnche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna di domenica 8 marzo, la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gr ... catania.liveuniversity.it

